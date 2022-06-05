Эрдоган заявил, что Запад начал соглашаться с идеей о необходимости реформировать СБ ООН

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страны Запада начали соглашаться с идеей о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН.
Эрдоган заявил, что Запад начал соглашаться с идеей о необходимости реформировать СБ ООН
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом Эрдоган заявил на съезде турецкой правящей Партии справедливости и развития.

«Предложение по поводу реформирования СБ ООН, которое мы выдвигаем уже много лет, выглядит успешным. В мире более пяти (стран — членов Совбеза. — RT). Теперь они сами начали об этом говорить. Они говорят, что надо реформировать Совет Безопасности ООН», — цитирует его ТАСС.

Ранее Эрдоган заявил об отсутствии у пятёрки стран — членов Совбеза ООН права решать судьбу человечества.

Российский лидер Владимир Путин призвал подумать, как сделать ООН более сбалансированной.

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