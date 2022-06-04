В США возобновляет работу крупнейший завод по производству детских смесей

Короткая ссылка
Американская компания — производитель детских смесей Abbot возобновляет производство на заводе в штате Мичиган.
В США возобновляет работу крупнейший завод по производству детских смесей
  • Gettyimages.ru
  • © VIEW press

«Abbot возобновляет сегодня производство детских смесей на предприятии в Стерджисе (штат Мичиган) после выполнения первоначальных требований, согласованных с FDA», — говорится в сообщении на сайте компании.

Ожидается, что первые партии детских смесей с завода поступят на рынок 20 июня.

«Мы нарастим производство так быстро, как сможем при соблюдении всех требований», — заявили в компании.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что военно-транспортная авиация начала экстренно завозить в США детское питание из Европы. 

При этом мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подписал указ о введении в городе чрезвычайного положения в связи с нехваткой детских смесей.

Министерство здравоохранения США проведёт расследование действий Управления контроля пищевых продуктов (FDA), спровоцировавших общенациональный дефицит детских смесей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить