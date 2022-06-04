В США возобновляет работу крупнейший завод по производству детских смесей

Американская компания — производитель детских смесей Abbot возобновляет производство на заводе в штате Мичиган.

«Abbot возобновляет сегодня производство детских смесей на предприятии в Стерджисе (штат Мичиган) после выполнения первоначальных требований, согласованных с FDA», — говорится в сообщении на сайте компании.

Ожидается, что первые партии детских смесей с завода поступят на рынок 20 июня.

«Мы нарастим производство так быстро, как сможем при соблюдении всех требований», — заявили в компании.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что военно-транспортная авиация начала экстренно завозить в США детское питание из Европы.

При этом мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подписал указ о введении в городе чрезвычайного положения в связи с нехваткой детских смесей.

Министерство здравоохранения США проведёт расследование действий Управления контроля пищевых продуктов (FDA), спровоцировавших общенациональный дефицит детских смесей.