В США возобновляет работу крупнейший завод по производству детских смесей
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«Abbot возобновляет сегодня производство детских смесей на предприятии в Стерджисе (штат Мичиган) после выполнения первоначальных требований, согласованных с FDA», — говорится в сообщении на сайте компании.
Ожидается, что первые партии детских смесей с завода поступят на рынок 20 июня.
«Мы нарастим производство так быстро, как сможем при соблюдении всех требований», — заявили в компании.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что военно-транспортная авиация начала экстренно завозить в США детское питание из Европы.
При этом мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подписал указ о введении в городе чрезвычайного положения в связи с нехваткой детских смесей.
Министерство здравоохранения США проведёт расследование действий Управления контроля пищевых продуктов (FDA), спровоцировавших общенациональный дефицит детских смесей.