Минздрав США расследует ситуацию с дефицитом детских смесей
Об этом сообщает AXIOS со ссылкой на соответствующее заявление.
«Мы определим, соблюдало ли FDA процедуры проведения инспекции и отзыва детских молочных смесей в соответствии с федеральными требованиями», — говорится в заявлении генерального инспектора ведомства.
В частности, ведомство рассмотрит действия FDA, предшествовавшие отзыву детской смеси на предприятии Abbott в феврале 2022 года.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что военно-транспортная авиация начала экстренно завозить в США детское питание из Европы.
При этом мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подписал указ о введении в городе чрезвычайного положения в связи с нехваткой детских смесей.