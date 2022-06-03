Минздрав США расследует ситуацию с дефицитом детских смесей

Министерство здравоохранения США проведёт расследование действий Управления контроля пищевых продуктов (FDA), спровоцировавших общенациональный дефицит детских смесей.

Об этом сообщает AXIOS со ссылкой на соответствующее заявление.

«Мы определим, соблюдало ли FDA процедуры проведения инспекции и отзыва детских молочных смесей в соответствии с федеральными требованиями», — говорится в заявлении генерального инспектора ведомства.

В частности, ведомство рассмотрит действия FDA, предшествовавшие отзыву детской смеси на предприятии Abbott в феврале 2022 года.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что военно-транспортная авиация начала экстренно завозить в США детское питание из Европы.

При этом мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подписал указ о введении в городе чрезвычайного положения в связи с нехваткой детских смесей.