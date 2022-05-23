В Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение из-за нехватки детских смесей

В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение в связи с нехваткой детских смесей. Соответствующий указ подписал мэр города Эрик Адамс.

«Мэр города Нью-Йорка Эрик Адамс подписал чрезвычайный исполнительный указ №98, объявляющий чрезвычайное положение в связи с нехваткой детских смесей», — говорится в заявлении, размещённом на сайте города.

В сообщении также сказано, что общенациональная нехватка детских смесей вызвана временным закрытием предприятия Abbott Nutrition, которое является крупнейшим поставщиком данного продукта в стране.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что военно-транспортная авиация начала экстренно завозить в США детское питание из Европы.