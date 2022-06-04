Итальянская аграрная ассоциация Coldiretti сообщила о снижении мировых цен на зерно

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Мировые цены на зерно снизились примерно на 10%, до показателей апреля 2022 года. Об этом заявила итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.
Итальянская аграрная ассоциация Coldiretti сообщила о снижении мировых цен на зерно
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Отмечается, что было зафиксировано снижение мировых цен на зерно примерно на 10%.

«Уход судов из портов Чёрного моря означает освобождение украинских складов, где, по оценкам, находится более 20 млн т пшеницы, ячменя и кукурузы, предназначенных для экспорта как в богатые, так и в более бедные страны, где блокада рискует вызвать беспорядки и голод», — говорится в заявлении ассоциации. В Coldiretti отметили, что Египет, Турция, Бангладеш и Иран закупают более 60% своей пшеницы в России и на Украине.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги предложил помощь ВМС страны в разминировании портов на Украине.

Российский президент Владимир Путин напомнил, что Россия не ставит никаких условий для вывоза зерна из украинских портов.

Он также отметил, что заявления о том, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно, являются блефом.

Украина при этом должна разминировать подходы к портам, со своей стороны Россия гарантирует мирный проход судов с зерном.

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