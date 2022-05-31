Премьер Италии Драги предложил помочь Украине в разминировании портов

Премьер-министр Италии Марио Драги предложил помощь ВМС страны в разминировании портов на Украине.

Он напомнил, что в России одобрили выход судов из портов, однако проблема заключается в том, что они заминированы.

«Стороны — Россия и Украина — обвиняют друг друга, но факт, что они полны мин. И наши военные моряки могли бы посодействовать (разминированию. — RT)», — цитирует Драги ТАСС.

Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва гарантирует беспрепятственный вывоз украинского зерна судами, но для этого необходимо разминирование прибрежных вод представителями Украины.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что страна готова содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнёрами.