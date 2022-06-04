American Thinker: попытки НАТО вмешаться в конфликт на Украине чреваты катастрофой

Поставки оружия на Украину не способствуют решению конфликта, а любые попытки НАТО вмешаться в конфликт чреваты катастрофическим ущербом. Об этом в статье для журнала American Thinker написал обозреватель Роберт Хантер.

«Поставки оружия на Украину вряд ли спасут Киев, всё чаще западные политики говорят о более решительных мерах помощи», — отметил Хантер.

По его мнению, баланс сил в Восточной Европе уже складывается в пользу России.

При этом любая попытка Североатлантического альянса напрямую вмешаться в конфликт на Украине обернётся катастрофическим ущербом, предупредил Хантер.

Данное действие нанесёт ущерб инфраструктуре НАТО по всей Европе и приведёт к гибели тысяч солдат союзников, предупредил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Евросоюза исчерпали арсенал средств сдерживания развития России.

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