American Thinker: попытки НАТО вмешаться в конфликт на Украине чреваты катастрофой

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Поставки оружия на Украину не способствуют решению конфликта, а любые попытки НАТО вмешаться в конфликт чреваты катастрофическим ущербом. Об этом в статье для журнала American Thinker написал обозреватель Роберт Хантер.
American Thinker: попытки НАТО вмешаться в конфликт на Украине чреваты катастрофой
  • globallookpress.com
  • © Kenzo Tribouillard

«Поставки оружия на Украину вряд ли спасут Киев, всё чаще западные политики говорят о более решительных мерах помощи», — отметил Хантер.

По его мнению, баланс сил в Восточной Европе уже складывается в пользу России.

При этом любая попытка Североатлантического альянса напрямую вмешаться в конфликт на Украине обернётся катастрофическим ущербом, предупредил Хантер.

Данное действие нанесёт ущерб инфраструктуре НАТО по всей Европе и приведёт к гибели тысяч солдат союзников, предупредил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Евросоюза исчерпали арсенал средств сдерживания развития России.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко выступила за сохранение минимальных контактов с западными странами, особенно с европейскими.

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