Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони выразил обеспокоенность в связи с кризисом роли Запада на мировой арене.

«Запад из-за отсутствия авторитетного руководства в последние годы и в настоящее время, а также из-за неуверенности в себе, в своих идеях, в своей системе ценностей не смог создать ни системы союзов, ни привлекательной политической и экономической модели, сравнимой с Шёлковым путём Китая», — написал он в статье для Giornale.

При этом, отметил Берлускони, внешнеполитические поражения Запада, например, в Афганистане, подорвали его авторитет в глазах правящих классов и общественного мнения всей планеты.

«Политическое и военное единство Европы... становится уже не просто желательным выбором, а неизбежной необходимостью», — заключил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил, что США готовятся к будущим конфликтам, заключая альянсы с целью создания системы глобального доминирования.

Замглавы МИД России Игорь Моргулов отметил, что попытки Запада расколоть российско-китайские связи обречены на провал.