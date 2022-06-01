МИД России: попытки Запада расколоть российско-китайские связи обречены на провал

Замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что попытки Запада расколоть российско-китайские связи обречены на провал.

Об этом он сказал в ходе VII Международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

«Очевидно, что линия на раскол российско-китайских отношений заведомо обречена на провал», — цитирует его ТАСС.

Ранее интернет-издание Asia Times со ссылкой на данные опроса, проведённого Центральноевропейским институтом азиатских исследований, сообщило, что жители Китая относятся к России лучше, чем ко всем другим странам мира.