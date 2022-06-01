МИД России: попытки Запада расколоть российско-китайские связи обречены на провал
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Об этом он сказал в ходе VII Международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».
«Очевидно, что линия на раскол российско-китайских отношений заведомо обречена на провал», — цитирует его ТАСС.
Ранее интернет-издание Asia Times со ссылкой на данные опроса, проведённого Центральноевропейским институтом азиатских исследований, сообщило, что жители Китая относятся к России лучше, чем ко всем другим странам мира.