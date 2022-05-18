Asia Times: жители Китая считают Россию наиболее дружественной страной мира

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Интернет-издание Asia Times со ссылкой на данные опроса, проведённого Центральноевропейским институтом азиатских исследований, сообщило, что жители Китая относятся к России лучше, чем ко всем другим странам мира.

«Новый опрос среди 3 тыс. респондентов из материковой части Китая показывает, что за последние три года их отношение к России улучшилось, и теперь китайская публика относится к ней лучше всех прочих стран», — говорится в статье.

Отмечается, что доверительное отношение основано на доверии российскому руководству.

При этом менее трети опрошенных положительно относятся к Соединённым Штатам.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что у России ещё есть союзники в мире, к примеру, Китай.

Кандидат экономических наук Илья Петров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался об отношениях России и Китая.

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