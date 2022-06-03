МИД России внёс 41 гражданина Канады в «стоп-лист»
- РИА Новости
«На постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых — руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, а также высшие военные чиновники», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводятся в ответ на объявленные 8 мая новые антироссийские санкции.
Ранее правительство Канады объявило о новых санкциях против России, которые призваны «оказать дальнейшее давление» на российские власти.
В конце апреля МИД России опубликовал поимённый список из 592 граждан Канады, которым запрещён въезд в Россию на постоянной основе.
Также Россия ввела санкции в отношении супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи.