МИД России внёс 41 гражданина Канады в «стоп-лист»

Россия ввела санкции против ещё 41 гражданина Канады. Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИД.

«На постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых — руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, а также высшие военные чиновники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения вводятся в ответ на объявленные 8 мая новые антироссийские санкции.

Ранее правительство Канады объявило о новых санкциях против России, которые призваны «оказать дальнейшее давление» на российские власти.

В конце апреля МИД России опубликовал поимённый список из 592 граждан Канады, которым запрещён въезд в Россию на постоянной основе.

Также Россия ввела санкции в отношении супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи.