Минздрав Сингапура: страна ожидает новую вспышку COVID-19 в ближайшие два месяца

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Новая вспышка коронавируса ожидается в Сингапуре в июле—августе. Такой прогноз Минздрава страны приводит газета The Straits Times.

«Любое медицинское учреждение, в том числе дома для престарелых, должно быть готово к новой вспышке COVID-19, которая ожидается в июле–августе», — предупредил глава ведомства Он Е Кун.

Он добавил, что приоритетной задачей страны является недопущение повторения ситуации, которая случилась во время прошлой волны распространения штамма «омикрон».

В начале января в Сингапуре зафиксировали первую в стране смерть пациента с омикрон-штаммом коронавируса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о тенденции к снижению уровня заболеваемости COVID-19 в мире.

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