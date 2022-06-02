ВОЗ заявила о тенденции к снижению уровня заболеваемости коронавирусом в мире

Уровень заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю снизился на 11%. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что в период с 23 по 29 мая уровень заболеваемости коронавирусом стал ниже во всех регионах, кроме Американского и Восточно-Средиземноморского, там заболеваемость выросла на 9% и 1% соответственно.

Наибольшее снижение количества случаев наблюдалось в Африке (на 36%) и Европе (на 30%).

Всего за неделю по всему миру выявили более 3,3 млн случаев заболевания COVID-19.

Нурбубу Молдогазиева, доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, прокомментировала в беседе с «Парламентской газетой» ситуацию с пандемией.