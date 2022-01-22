В Сингапуре подтвердили первый в стране летальный исход от омикрон-штамма COVID-19

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В Сингапуре зафиксировали первую в стране смерть пациента с омикрон-штаммом коронавируса.
В Сингапуре подтвердили первый в стране летальный исход от омикрон-штамма COVID-19
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«92-летняя невакцинированная женщина умерла от осложнений, связанных с вариантом COVID-19 «омикрон», — это первая смерть в Сингапуре, связанная с «омикроном», — сообщает газета The Straits Times со ссылкой на Минздрав страны.

Пациентка заразилась коронавирусом от члена семьи и умерла через десять дней.

Всего в Сингапуре с начала пандемии подтвердили 307 813 случаев COVID-19, 846 из них скончались.

По данным ВОЗ на 19 января, число случаев коронавируса в мире превысило 330 млн.

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