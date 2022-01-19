ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 330 млн

Всего в мире зафиксировали 332 617 707 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 3 156 986 заболевших COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что число летальных исходов у пациентов с COVID-19 достигло 5 551 314.

Ранее сообщалось, что число новых случаев заболевания коронавирусом увеличилось в мире за неделю с 10 по 16 января на 20% по сравнению с предыдущим периодом.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что при нынешнем темпе вакцинации и неравномерном распространении вакцин более 100 государств не смогут привить 70% своего населения к середине 2022 года.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах штамма коронавируса «омикрон».