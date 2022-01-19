ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 330 млн
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Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что число летальных исходов у пациентов с COVID-19 достигло 5 551 314.
Ранее сообщалось, что число новых случаев заболевания коронавирусом увеличилось в мире за неделю с 10 по 16 января на 20% по сравнению с предыдущим периодом.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что при нынешнем темпе вакцинации и неравномерном распространении вакцин более 100 государств не смогут привить 70% своего населения к середине 2022 года.
Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах штамма коронавируса «омикрон».