ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 330 млн

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Всего в мире зафиксировали 332 617 707 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 3 156 986 заболевших COVID-19.
ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 330 млн
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  • © Ted S. Warren

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что число летальных исходов у пациентов с COVID-19 достигло 5 551 314.

Ранее сообщалось, что число новых случаев заболевания коронавирусом увеличилось в мире за неделю с 10 по 16 января на 20% по сравнению с предыдущим периодом.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что при нынешнем темпе вакцинации и неравномерном распространении вакцин более 100 государств не смогут привить 70% своего населения к середине 2022 года.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах штамма коронавируса «омикрон».

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