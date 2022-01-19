ВОЗ заявила об увеличении числа случаев коронавируса в мире на 20% за неделю
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«На территории шести регионов ВОЗ за прошедшую неделю выявлено более 18 млн новых случаев коронавируса, что на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей», — говорится в заявлении.
Кроме того, в организации сообщили, что за прошедшие семь дней в мире от коронавируса умерли более 45 тыс. человек.
Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах штамма коронавируса «омикрон».