ВОЗ заявила об увеличении числа случаев коронавируса в мире на 20% за неделю

Число новых случаев заболевания коронавирусом увеличилось в мире за неделю с 10 по 16 января на 20% по сравнению с предыдущим периодом. Об этом свидетельствуют данные еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«На территории шести регионов ВОЗ за прошедшую неделю выявлено более 18 млн новых случаев коронавируса, что на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей», — говорится в заявлении.

Кроме того, в организации сообщили, что за прошедшие семь дней в мире от коронавируса умерли более 45 тыс. человек.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах штамма коронавируса «омикрон».