В ВОЗ сообщили о новом максимуме заболевших COVID-19 за неделю

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Более 15 млн человек заболели коронавирусом за прошедшую неделю, это является новым антирекордом с момента начала пандемии, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В ВОЗ сообщили о новом максимуме заболевших COVID-19 за неделю
  • AP
  • © Jorge Saenz

«За прошлую неделю (с 3 по 9 января) число новых случаев COVID-19 резко выросло», — цитирует ТАСС еженедельный эпидемиологический бюллетень ВОЗ.

Отмечается, что поступили сообщения о более 15 млн новых случаев заболевания.

Это представляет собой рост в 55% по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что более 50% населения Европы будет заражено омикрон-штаммом коронавируса в ближайшие шесть—восемь недель.

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