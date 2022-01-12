В ВОЗ сообщили о новом максимуме заболевших COVID-19 за неделю
- AP
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«За прошлую неделю (с 3 по 9 января) число новых случаев COVID-19 резко выросло», — цитирует ТАСС еженедельный эпидемиологический бюллетень ВОЗ.
Отмечается, что поступили сообщения о более 15 млн новых случаев заболевания.
Это представляет собой рост в 55% по сравнению с предыдущей неделей.
Ранее глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что более 50% населения Европы будет заражено омикрон-штаммом коронавируса в ближайшие шесть—восемь недель.