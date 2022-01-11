Представитель ВОЗ Клюге: более половины Европы заразится «омикроном» в ближайшие недели

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Более 50% населения Европы будет заражено омикрон-штаммом коронавируса в ближайшие шесть—восемь недель.
Представитель ВОЗ Клюге: более половины Европы заразится «омикроном» в ближайшие недели
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По словам главы европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, этот вариант COVID-19 быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.

«Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения (Европейского. — RT) региона будет инфицировано «омикроном» в ближайшие 6—8 недель», — сказал Клюге.

Ранее он сообщил, что за первую неделю 2022 года в Европе было зарегистрировано более 7 млн новых случаев коронавирусной инфекции.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.

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