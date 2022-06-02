Байден поддержал усилия по «быстрому вступлению» Швеции и Финляндии в НАТО
- AP
«Президент Байден заявил о решительной поддержке усилий генерального секретаря Столтенберга по содействию быстрому процессу вступления, который учитывал бы интересы всех союзников в сфере безопасности», — сообщил Белый дом.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что Финляндия и Швеция смогут урегулировать противоречия с Турцией по вопросам вступления в НАТО и быстро войти в состав альянса.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом заявил, что, пока он является президентом Турции, Анкара не одобрит вступления в НАТО стран, поддерживающих терроризм.
Также он заявил, что террористические организации поддерживают не только Финляндия и Швеция, но и ФРГ, Франция и Нидерланды.