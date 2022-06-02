Байден поддержал усилия по «быстрому вступлению» Швеции и Финляндии в НАТО

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Американский президент Джо Байден заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что поддержит «быстрое расширение альянса при учёте интересов всех союзников в сфере безопасности.
Байден поддержал усилия по «быстрому вступлению» Швеции и Финляндии в НАТО
  • AP

«Президент Байден заявил о решительной поддержке усилий генерального секретаря Столтенберга по содействию быстрому процессу вступления, который учитывал бы интересы всех союзников в сфере безопасности», — сообщил Белый дом.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что Финляндия и Швеция смогут урегулировать противоречия с Турцией по вопросам вступления в НАТО и быстро войти в состав альянса. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом заявил, что, пока он является президентом Турции, Анкара не одобрит вступления в НАТО стран, поддерживающих терроризм.

Также он заявил, что террористические организации поддерживают не только Финляндия и Швеция, но и ФРГ, Франция и Нидерланды.

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