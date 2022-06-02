Anadolu сообщило о дорожной карте по созданию «зернового коридора» с Украины
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«По информации, полученной из дипломатических источников, Турция уже некоторое время проводит дипломатические контакты с целью формирования механизма, обеспечивающего безопасную доставку зерна с Украины на мировые рынки. По итогам переговоров турецкой стороны с представителями из России, Украины и ООН подготовлена дорожная карта, которая обеспечит функциональность «зернового коридора» под эгидой всемирной организации», — пишет агентство.
Официальных комментариев по этому поводу не приводится.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщил, что Турция попытается помочь в разминировании украинских портов.
В турецком МИД констатировали, что украинские мины мешают выводу судов с зерном из украинских портов, также ситуацию осложняют санкции против России.