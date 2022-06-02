Путин 3 июня в Сочи проведёт переговоры с главой Африканского союза Саллом

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Российский лидер Владимир Путин 3 июня в Сочи проведёт переговоры с главой Африканского союза, президентом Сенегала Маки Саллом.
Путин 3 июня в Сочи проведёт переговоры с главой Африканского союза Саллом
  • РИА Новости

«В Сочи состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Маки Саллом», — сообщается на сайте Кремля.

Ожидается, что стороны обсудят вопросы взаимодействия, экономического и гуманитарного сотрудничества между Россией и странами Африки.

Ранее стало известно, что ряд африканских стран запросили у России помощь с поставкой удобрений и продовольствия.

Посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров отметил, что Москва считает необходимым усилить состав посольств в Африке.

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