Путин 3 июня в Сочи проведёт переговоры с главой Африканского союза Саллом

Российский лидер Владимир Путин 3 июня в Сочи проведёт переговоры с главой Африканского союза, президентом Сенегала Маки Саллом.

«В Сочи состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Маки Саллом», — сообщается на сайте Кремля.

Ожидается, что стороны обсудят вопросы взаимодействия, экономического и гуманитарного сотрудничества между Россией и странами Африки.

Ранее стало известно, что ряд африканских стран запросили у России помощь с поставкой удобрений и продовольствия.

Посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров отметил, что Москва считает необходимым усилить состав посольств в Африке.