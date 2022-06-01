Лавров: Россия услышала «признаки разумных оценок» из США по поставкам оружия Киеву
- РИА Новости
«Признаки разумных оценок мы услышали из Вашингтона, нашу позицию на этот счёт мы неоднократно передавали по каналам, которые существуют между нашими странами... Они её хорошо знают», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев устроит Вашингтону «образцово-показательную истерику», если стране не будут предоставлены РСЗО.
Позже в Белом доме подтвердили будущую поставку Киеву РСЗО HIMARS.