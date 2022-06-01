Лавров: Россия услышала «признаки разумных оценок» из США по поставкам оружия Киеву

Российская сторона услышала «признаки разумных оценок» от США по вопросу поставок оружия на Украину, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Признаки разумных оценок мы услышали из Вашингтона, нашу позицию на этот счёт мы неоднократно передавали по каналам, которые существуют между нашими странами... Они её хорошо знают», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев устроит Вашингтону «образцово-показательную истерику», если стране не будут предоставлены РСЗО.

Позже в Белом доме подтвердили будущую поставку Киеву РСЗО HIMARS.