Лавров: Россия услышала «признаки разумных оценок» из США по поставкам оружия Киеву

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Российская сторона услышала «признаки разумных оценок» от США по вопросу поставок оружия на Украину, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: Россия услышала «признаки разумных оценок» из США по поставкам оружия Киеву
  • РИА Новости

«Признаки разумных оценок мы услышали из Вашингтона, нашу позицию на этот счёт мы неоднократно передавали по каналам, которые существуют между нашими странами... Они её хорошо знают», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев устроит Вашингтону «образцово-показательную истерику», если стране не будут предоставлены РСЗО.

Позже в Белом доме подтвердили будущую поставку Киеву РСЗО HIMARS.

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