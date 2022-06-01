В ВОЗ заявили о более 550 подтверждённых случаях оспы обезьян в 30 странах
- Gettyimages.ru
«На настоящий момент в ВОЗ поступили сообщения о более 550 подтверждённых случаях оспы обезьян из 30 стран, не являющихся эндемичными для вируса оспы обезьян», — приводит ТАСС его слова.
Ранее Центр профилактики и контроля заболеваний Нигерии сообщил о первом случае летального исхода от обезьяньей оспы.
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что у Всемирной организации здравоохранения на данном этапе есть сомнения в том, что распространение обезьяньей оспы среди людей удастся полностью сдержать.