В ВОЗ заявили о более 550 подтверждённых случаях оспы обезьян в 30 странах

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в 30 странах мира подтверждено более 550 случаев заболевания оспой обезьян.

«На настоящий момент в ВОЗ поступили сообщения о более 550 подтверждённых случаях оспы обезьян из 30 стран, не являющихся эндемичными для вируса оспы обезьян», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Центр профилактики и контроля заболеваний Нигерии сообщил о первом случае летального исхода от обезьяньей оспы.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что у Всемирной организации здравоохранения на данном этапе есть сомнения в том, что распространение обезьяньей оспы среди людей удастся полностью сдержать.