Центр профилактики и контроля заболеваний Нигерии сообщил о первом случае летального исхода от обезьяньей оспы.

«По данным на 29 мая 2022 года всего подтвержден 21 случай, один из которых летальный, в девяти штатах страны. Скончался сорокалетний пациент с сопутствующими заболеваниями, который принимал иммунопонижающие препараты», — сообщается на сайте центра.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов выступил на брифинге, в ходе которого отметил, что оспа обезьян, согласно докладу ВОЗ, была занесена из Нигерии — очередного государства, в котором действует биологическая инфраструктура Соединённых Штатов.

В России по состоянию на 30 мая не выявлено ни одного случая заболевания человека оспой обезьян, сообщает Роспотребнадзор. Вероятность завоза инфекции в страну оценивают как крайне низкую.