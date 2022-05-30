Первый случай летального исхода от оспы обезьян зафиксировали в Нигерии

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Центр профилактики и контроля заболеваний Нигерии сообщил о первом случае летального исхода от обезьяньей оспы.
Первый случай летального исхода от оспы обезьян зафиксировали в Нигерии
  • AP

«По данным на 29 мая 2022 года всего подтвержден 21 случай, один из которых летальный, в девяти штатах страны. Скончался сорокалетний пациент с сопутствующими заболеваниями, который принимал иммунопонижающие препараты», — сообщается на сайте центра.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов выступил на брифинге, в ходе которого отметил, что оспа обезьян, согласно докладу ВОЗ, была занесена из Нигерии — очередного государства, в котором действует биологическая инфраструктура Соединённых Штатов.

В России по состоянию на 30 мая не выявлено ни одного случая заболевания человека оспой обезьян, сообщает Роспотребнадзор. Вероятность завоза инфекции в страну оценивают как крайне низкую. 

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