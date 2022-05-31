Директор европейского бюро ВОЗ высказался о ситуации с распространением оспы обезьян
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Он отметил, что пока для эффективного реагирования на оспу обезьян не требуются такие масштабные меры, какие потребовались для борьбы с COVID-19, поскольку этот вирус не распространяется таким же образом.
Как говорится в распространённом заявлении Клюге, в организации «пока не знают, смогут ли полностью сдержать распространение вируса».
«Для этого нам необходимо значительное и срочное сокращение случаев заражения посредством чёткой коммуникации и действий под руководством сообщества», — сказал Клюге.
Он добавил, что для сдерживания распространения оспы также необходимо вводить изоляцию и эффективно отслеживать и следить за контактами.
Специалист предупредил, что высока вероятность дальнейшего распространения инфекции в странах Европы и других государствах в течение лета.
На утро 30 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила о 257 подтверждённых случаях оспы обезьян и порядка 120 предполагаемых пациентах в 23 странах.
До этого в организации оценили риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как «умеренный».