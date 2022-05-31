Директор европейского бюро ВОЗ высказался о ситуации с распространением оспы обезьян

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Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что у Всемирной организации здравоохранения на данном этапе есть сомнения в том, что распространение обезьяньей оспы среди людей удастся полностью сдержать.
Директор европейского бюро ВОЗ высказался о ситуации с распространением оспы обезьян
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Он отметил, что пока для эффективного реагирования на оспу обезьян не требуются такие масштабные меры, какие потребовались для борьбы с COVID-19, поскольку этот вирус не распространяется таким же образом.

Как говорится в распространённом заявлении Клюге, в организации «пока не знают, смогут ли полностью сдержать распространение вируса».

«Для этого нам необходимо значительное и срочное сокращение случаев заражения посредством чёткой коммуникации и действий под руководством сообщества», — сказал Клюге.

Он добавил, что для сдерживания распространения оспы также необходимо вводить изоляцию и эффективно отслеживать и следить за контактами. 

Специалист предупредил, что высока вероятность дальнейшего распространения инфекции в странах Европы и других государствах в течение лета.

На утро 30 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила о 257 подтверждённых случаях оспы обезьян и порядка 120 предполагаемых пациентах в 23 странах.

До этого в организации оценили риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как «умеренный».

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