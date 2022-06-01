В Бельгии подали петицию с требованием снизить цены на бензин
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По его словам, в поддержку инициативы о снижении цен на бензин было собрано 100 тыс. подписей.
«Вопрос: чего ожидает правительство, чтобы начать действовать? Мы продолжим оказывать давление для того, чтобы добиться реального снижения цен», — цитирует Хедебу РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предрёк «рост цен имени Байдена» в Европе.
В Финляндии сообщали об участившихся случаях хищений бензина и дизельного топлива в связи с ростом цен.
Группа депутатов Европарламента от Италии направила письмо Еврокомиссии, в котором говорится о последствиях роста цен на бензин.
По словам политиков, простой транспорта из-за высокой стоимости топлива может угрожать продовольственным поставкам.