На Гаити выявили возможный случай оспы обезьян

Медики Гаити поместили в изоляцию местного жителя с подозрением на инфицирование оспой обезьян. Это первый подобный случай в стране.

Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на главу Минздрава страны Лоре Адриена.

По его данным, пациент проживает к северу от столицы — Порт-о-Пренса. Врачи направят анализы на изучение за границу.

Министр призвал граждан сохранять спокойствие.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что у Всемирной организации здравоохранения на данном этапе есть сомнения в том, что распространение обезьяньей оспы среди людей удастся полностью сдержать.