На Гаити выявили возможный случай оспы обезьян
Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на главу Минздрава страны Лоре Адриена.
По его данным, пациент проживает к северу от столицы — Порт-о-Пренса. Врачи направят анализы на изучение за границу.
Министр призвал граждан сохранять спокойствие.
Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что у Всемирной организации здравоохранения на данном этапе есть сомнения в том, что распространение обезьяньей оспы среди людей удастся полностью сдержать.