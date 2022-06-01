На Гаити выявили возможный случай оспы обезьян

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Медики Гаити поместили в изоляцию местного жителя с подозрением на инфицирование оспой обезьян. Это первый подобный случай в стране.

Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на главу Минздрава страны Лоре Адриена.

По его данным, пациент проживает к северу от столицы — Порт-о-Пренса. Врачи направят анализы на изучение за границу.

Министр призвал граждан сохранять спокойствие.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что у Всемирной организации здравоохранения на данном этапе есть сомнения в том, что распространение обезьяньей оспы среди людей удастся полностью сдержать.

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