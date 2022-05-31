Госдеп: США не планируют поставлять Украине оружие для применения за пределами поля боя
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«Мы продолжаем рассматривать ряд систем, которые могут показать себя эффективными на поле боя в руках украинских партнёров. Однако точка зрения нашего президента состоит в том, что мы не будем отправлять ракеты дальнего действия для их применения за пределами поля боя на Украине», — сказал Прайс.
30 мая президент США Джо Байден заявил, что США не станут поставлять Украине ракетные системы, способные достичь российской территории.
Вместе с этим The Wall Street Journal сообщила, что Соединённые Штаты могут передать Украине реактивные системы залпового огня GMLRS с управляемыми ракетами дальностью более 60 км.
При этом в Вашингтоне считают, что эти системы не позволят украинским военным нанести удары по целям в глубине российских регионов, что снизит риски прямой конфронтации между Россией и США.