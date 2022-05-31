Госдеп: США не планируют поставлять Украине оружие для применения за пределами поля боя

США изучают варианты поставок Украине вооружений, которые помогут Киеву, однако речи об отправке ракет большой дальности не идёт, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы продолжаем рассматривать ряд систем, которые могут показать себя эффективными на поле боя в руках украинских партнёров. Однако точка зрения нашего президента состоит в том, что мы не будем отправлять ракеты дальнего действия для их применения за пределами поля боя на Украине», — сказал Прайс.

30 мая президент США Джо Байден заявил, что США не станут поставлять Украине ракетные системы, способные достичь российской территории.

Вместе с этим The Wall Street Journal сообщила, что Соединённые Штаты могут передать Украине реактивные системы залпового огня GMLRS с управляемыми ракетами дальностью более 60 км.

При этом в Вашингтоне считают, что эти системы не позволят украинским военным нанести удары по целям в глубине российских регионов, что снизит риски прямой конфронтации между Россией и США.