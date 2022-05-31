В Норвегии выявили первый случай заражения человека оспой обезьян

В Институте общественного здравоохранения Норвегии заявили об обнаружении в стране первого заболевшего оспой обезьян.

«Норвежский институт общественного здравоохранения сегодня был проинформирован о подтверждённом случае оспы обезьян в округе Викен», — говорится в сообщении учреждения.

Уточняется, что заболевший недавно был за границей.

Ранее стало известно, что первый случай летального исхода от оспы обезьян зафиксировали в Нигерии.

Президент США Джо Байден призвал всех начать беспокоиться из-за распространения оспы обезьян.