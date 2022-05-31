Вучич вступил в должность президента Сербии на второй срок

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Президент Сербии Александр Вучич, переизбранный на второй срок, вступил в должность главы государства.
Вучич вступил в должность президента Сербии на второй срок
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Клянусь все свои силы посвятить сохранению суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия, включая Косово и Метохию как её составную часть, а также осуществлению человеческих прав и свобод... Да поможет мне Бог», — цитирует его ТАСС.

После присяги в зале заседаний парламента прозвучал гимн Сербии.

Вучич ранее объявил о победе на президентских выборах. Он заявил, что Сербия останется военно-нейтральной страной и постарается сохранять партнёрские и дружеские отношения с Россией.

Российский президент Владимир Путин направил поздравление Александру Вучичу по случаю его победы на выборах.

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