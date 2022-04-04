Путин направил Вучичу поздравление по случаю его победы на выборах президента Сербии

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Российский президент Владимир Путин направил поздравление Александру Вучичу по случаю его убедительной победы на выборах президента Сербии. По словам лидера России, итоги голосования подтверждают широкую поддержку сербскими гражданами курса Вучича, направленного в том числе на независимую внешнюю политику и решение актуальных социально-экономических задач.
Путин направил Вучичу поздравление по случаю его победы на выборах президента Сербии
  • РИА Новости

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать упрочению отношений стратегического партнёрства, существующих между нашими странами. Это, несомненно, отвечает интересам братских народов России и Сербии», — подчеркнул глава российского государства.

Сам Вучич ранее объявил о победе на президентских выборах. Он заявил, что Сербия останется военно-нейтральной страной и постарается сохранять партнёрские и дружеские отношения с Россией.

По последним данным, Вучич набирает 58,55% голосов.

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