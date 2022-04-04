Путин направил Вучичу поздравление по случаю его победы на выборах президента Сербии
- РИА Новости
«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать упрочению отношений стратегического партнёрства, существующих между нашими странами. Это, несомненно, отвечает интересам братских народов России и Сербии», — подчеркнул глава российского государства.
Сам Вучич ранее объявил о победе на президентских выборах. Он заявил, что Сербия останется военно-нейтральной страной и постарается сохранять партнёрские и дружеские отношения с Россией.
По последним данным, Вучич набирает 58,55% голосов.