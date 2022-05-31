Аналитик Митрахович прокомментировал договорённость стран ЕС о частичном запрете на импорт нефти из России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал решение лидеров стран Евросоюза ввести эмбарго на импорт двух третьих российской нефти в рамках шестого пакета антироссийских санкций.

Эксперт подчеркнул, что исполнение решения о частичном отказе от российской нефти носит отложенный характер. Предполагается, что отказ ЕС от импорта нефти планируется реализовать через несколько месяцев, уточнил Митрахович.

«До этого момента есть определённая надежда, в том числе и у самих европейских компаний, части правительств, что можно будет передоговориться об условиях российских поставок нефтепродуктов», — добавил аналитик.

По его словам, эмбарго на импорт нефти из России неизбежно обернётся стрессом для европейской экономики. При этом полностью купировать такой стресс, используя теневые схемы торговли, Европейскому союзу не удастся, считает специалист.

«Если через несколько месяцев не будет найден компромисс по украинскому кейсу, ЕС действительно прекратит закупки российской нефти по морю, и лишь частично это будет компенсировано теневой схемой торговли. Тогда масштабного стресса с ростом цен на нефть, на нефтепродукты, на стоимость перевозок в ЕС, общего роста инфляции будет не избежать», — пояснил собеседник RT.

Ранее в ЕС договорились о частичном запрете импорта российской нефти.