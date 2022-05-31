В Пентагоне осудили захват греческих танкеров Ираном

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В Пентагоне заявили, что захват Ираном двух греческих танкеров в Персидском заливе подрывает региональную безопасность.

«Действия сил Корпуса стражей исламской революции подрывают региональную безопасность и стабильность», — приводит ТАСС сообщение Центрального командования Вооружённых сил США.

Также отмечается, что данные действия противоречат международному праву.

Ранее сообщалось, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал два греческих танкера. В Греции подтвердили данную информацию.

Также в Иране заявили о соблюдении всех норм в отношении задержанных греческих моряков.

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