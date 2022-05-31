В Пентагоне осудили захват греческих танкеров Ираном
«Действия сил Корпуса стражей исламской революции подрывают региональную безопасность и стабильность», — приводит ТАСС сообщение Центрального командования Вооружённых сил США.
Также отмечается, что данные действия противоречат международному праву.
Ранее сообщалось, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал два греческих танкера. В Греции подтвердили данную информацию.
Также в Иране заявили о соблюдении всех норм в отношении задержанных греческих моряков.