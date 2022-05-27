Греция подтвердила задержание иранцами двух судов под греческим флагом

Короткая ссылка
МИД Греции подтвердил, что иранские военные задержали два судна под греческим флагом в Персидском заливе.
Греция подтвердила задержание иранцами двух судов под греческим флагом
  • AP
  • © Thanassis Stavrakis

«МИД заявляет о резком осуждении захвата иранскими вооружёнными силами судов под греческим флагом», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что послу Ирана в Афинах заявлен протест, Греция расценивает задержание судов как акт пиратства, осуждает эти действия и требует немедленного освобождения судов и их экипажей.

Ранее сообщалось, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал два греческих танкера.

26 мая СМИ писали, что Греция задержала танкер с иранской нефтью, после чего эта нефть была передана греческими властями США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить