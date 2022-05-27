Греция подтвердила задержание иранцами двух судов под греческим флагом

МИД Греции подтвердил, что иранские военные задержали два судна под греческим флагом в Персидском заливе.

«МИД заявляет о резком осуждении захвата иранскими вооружёнными силами судов под греческим флагом», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что послу Ирана в Афинах заявлен протест, Греция расценивает задержание судов как акт пиратства, осуждает эти действия и требует немедленного освобождения судов и их экипажей.

Ранее сообщалось, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал два греческих танкера.

26 мая СМИ писали, что Греция задержала танкер с иранской нефтью, после чего эта нефть была передана греческими властями США.