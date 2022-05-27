Греция подтвердила задержание иранцами двух судов под греческим флагом
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«МИД заявляет о резком осуждении захвата иранскими вооружёнными силами судов под греческим флагом», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что послу Ирана в Афинах заявлен протест, Греция расценивает задержание судов как акт пиратства, осуждает эти действия и требует немедленного освобождения судов и их экипажей.
Ранее сообщалось, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал два греческих танкера.
26 мая СМИ писали, что Греция задержала танкер с иранской нефтью, после чего эта нефть была передана греческими властями США.