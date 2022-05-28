В Иране заявили о соблюдении всех норм в отношении задержанных греческих моряков
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Отмечается, что все члены экипажей с обоих судов здоровы и остаются на борту своих кораблей.
«Они обеспечены всем необходимым и защищены в соответствии с международным правом», — цитирует ТАСС заявление.
Ранее сообщалось, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал два греческих танкера. В Греции подтвердили данную информацию.
26 мая СМИ писали, что Греция задержала танкер с иранской нефтью, после чего эта нефть была передана греческими властями США.