В МИД Кипра прокомментировали задержание Ираном греческих танкеров

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Министерство иностранных дел Кипра прокомментировало задержание Ираном двух греческих танкеров в Персидском заливе.
В МИД Кипра прокомментировали задержание Ираном греческих танкеров
  • AP
  • © Thanassis Stavrakis

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД Кипра.

«Министерство иностранных дел глубоко обеспокоено инцидентом, произошедшим вчера, 27 мая, в Персидском заливе, где, по имеющейся информации, два нефтяных танкера под греческим флагом были захвачены в международных водах вооружёнными силами Корпуса стражей исламской революции. В состав экипажа также входит гражданин Кипра», — говорится в сообщении.

Уточняется, что министерство находится в постоянном контакте и координации с греческими властями для решения всех вопросов, включая консульские.

«Посол Республики Кипр в Тегеране сделал заявление иранским властям для немедленного решения вопроса», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал два греческих танкера. В Греции подтвердили данную информацию.

26 мая СМИ писали, что Греция задержала танкер с иранской нефтью, после чего эта нефть была передана греческими властями США.

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