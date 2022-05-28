В МИД Кипра прокомментировали задержание Ираном греческих танкеров

Министерство иностранных дел Кипра прокомментировало задержание Ираном двух греческих танкеров в Персидском заливе.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД Кипра.

«Министерство иностранных дел глубоко обеспокоено инцидентом, произошедшим вчера, 27 мая, в Персидском заливе, где, по имеющейся информации, два нефтяных танкера под греческим флагом были захвачены в международных водах вооружёнными силами Корпуса стражей исламской революции. В состав экипажа также входит гражданин Кипра», — говорится в сообщении.

Уточняется, что министерство находится в постоянном контакте и координации с греческими властями для решения всех вопросов, включая консульские.

«Посол Республики Кипр в Тегеране сделал заявление иранским властям для немедленного решения вопроса», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал два греческих танкера. В Греции подтвердили данную информацию.

26 мая СМИ писали, что Греция задержала танкер с иранской нефтью, после чего эта нефть была передана греческими властями США.