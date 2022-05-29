В ЕС прокомментировали задержание греческих танкеров Ираном

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Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано прокомментировал задержание греческих танкеров Ираном.
В ЕС прокомментировали задержание греческих танкеров Ираном
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«Мы незамедлительно подняли этот вопрос, выразили иранским властям нашу серьёзную озабоченность, призвали как можно быстрее прояснить и урегулировать ситуацию, добиться деэскалации», — говорится в заявлении Стано на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал два греческих танкера. В Греции подтвердили данную информацию.

Также в Иране заявили о соблюдении всех норм в отношении задержанных греческих моряков.

26 мая СМИ писали, что Греция задержала танкер с иранской нефтью, после чего эта нефть греческими властями была передана США.

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