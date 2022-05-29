В ЕС прокомментировали задержание греческих танкеров Ираном

Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано прокомментировал задержание греческих танкеров Ираном.

«Мы незамедлительно подняли этот вопрос, выразили иранским властям нашу серьёзную озабоченность, призвали как можно быстрее прояснить и урегулировать ситуацию, добиться деэскалации», — говорится в заявлении Стано на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал два греческих танкера. В Греции подтвердили данную информацию.

Также в Иране заявили о соблюдении всех норм в отношении задержанных греческих моряков.

26 мая СМИ писали, что Греция задержала танкер с иранской нефтью, после чего эта нефть греческими властями была передана США.