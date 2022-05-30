Из церкви в Нью-Йорке похитили реликвию из чистого золота с драгоценными камнями

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В Нью-Йорке из церкви Святого Августина похитили золотую реликвию стоимостью примерно $2 млн, сообщили в полиции города. Ведомство просит общественность помочь в сборе информации о краже со взломом.
Из церкви в Нью-Йорке похитили реликвию из чистого золота с драгоценными камнями
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«В полицию поступило сообщение о том, что в период примерно с 18:30 26 мая до 16:00 28 мая алтарь в римско-католической церкви Святого Августина, расположенной по адресу Шестая авеню, дом 116, был вскрыт. Была изъята скиния из чистого 18-каратного золота с драгоценными камнями», — рассказали РИА Новости в полицейском управлении.

Кроме того, злоумышленники повредили статую ангела: её обезглавили.

В ноябре 2020 года в Дрездене задержали троих подозреваемых в ограблении сокровищницы саксонских королей «Зелёный свод», которое произошло в ноябре 2019 года.

Тогда похитители забрали по меньшей мере три бесценных ювелирных гарнитура XVIII века.

Немецкий детектив Йозеф Реш, который занимается расследованием данного дела, заявил, что похитители получили за свою работу не более €40 тыс.

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