Депутат Гутенёв назвал голословными обвинения Борреля в адрес России из-за ситуации с пшеницей
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«Голословные обвинения, с которыми мы постоянно сталкиваемся», — заявил парламентарий.
По его словам, ранее на Западе обвиняли Россию в использовании энергетики как «оружия».
«Мы должны использовать как контраргументы те возможности, которые у нас есть, в том числе и экспорт тех продуктов питания, в которых нуждается Запад», — заключил собеседник RT.
Ранее Боррель обвинил Россию в использовании ситуации с пшеницей в качестве «оружия войны».
21 мая министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что необходимо создать защищённый коридор для транспортировки пшеницы с Украины морем, иначе мир столкнётся с «продовольственной войной».