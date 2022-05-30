Депутат Гутенёв назвал голословными обвинения Борреля в адрес России из-за ситуации с пшеницей

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Анастасия Белоусова
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля об использовании Россией ситуации с пшеницей в качестве «оружия войны».
Депутат Гутенёв назвал голословными обвинения Борреля в адрес России из-за ситуации с пшеницей
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«Голословные обвинения, с которыми мы постоянно сталкиваемся», — заявил парламентарий.

По его словам, ранее на Западе обвиняли Россию в использовании энергетики как «оружия».

«Мы должны использовать как контраргументы те возможности, которые у нас есть, в том числе и экспорт тех продуктов питания, в которых нуждается Запад», — заключил собеседник RT.

Ранее Боррель обвинил Россию в использовании ситуации с пшеницей в качестве «оружия войны».

21 мая министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что необходимо создать защищённый коридор для транспортировки пшеницы с Украины морем, иначе мир столкнётся с «продовольственной войной».

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