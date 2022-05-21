Глава МИД Италии предупредил о риске «продовольственной войны»

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в интервью La Stampa заявил, что необходимо создать защищённый коридор для транспортировки пшеницы с Украины морем, иначе мир столкнётся с «продовольственной войной».

Министр отметил, что проведённые исследования показывают: «есть только один способ преодолеть нехватку пшеницы и зерновых». По его словам, речь идёт о создании защищённого коридора, позволяющего транспортировать пшеницу морем с Украины.

Ди Майо добавил, что транспортировать пшеницу наземными маршрутами «слишком сложно».

«В противном случае мы столкнемся не с простым продовольственным кризисом, а с продовольственной войной с неисчислимыми последствиями», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что политизация энергетического сотрудничества способствовала кризису продовольствия.