Глава МИД Италии предупредил о риске «продовольственной войны»

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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в интервью La Stampa заявил, что необходимо создать защищённый коридор для транспортировки пшеницы с Украины морем, иначе мир столкнётся с «продовольственной войной».
Глава МИД Италии предупредил о риске «продовольственной войны»
  • AP

Министр отметил, что проведённые исследования показывают: «есть только один способ преодолеть нехватку пшеницы и зерновых». По его словам, речь идёт о создании защищённого коридора, позволяющего транспортировать пшеницу морем с Украины.

Ди Майо добавил, что транспортировать пшеницу наземными маршрутами «слишком сложно».

«В противном случае мы столкнемся не с простым продовольственным кризисом, а с продовольственной войной с неисчислимыми последствиями», — приводит его слова РИА Новости

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что политизация энергетического сотрудничества способствовала кризису продовольствия.

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