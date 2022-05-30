Захарова прокомментировала слова главы Еврокомиссии о покупке российской нефти

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Официальный представитель МИД России прокомментировала высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в эфире MSNBC о том, что ЕС «вынужден закупать российскую нефть, чтобы президент России Владимир Путин не заработал ещё больше».

«Представляете, если, к примеру, рассказать в Еврокомиссии, что у нас ещё снега зимой много, и мы на нём неплохо зарабатываем. Ведь весь скупят от злости», — написала она в Telegram.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя высказывание главы Еврокомиссии, предположил, что следующим шагом «этой мудрой брюссельской совы» может стать предложение выпить всю русскую водку, «чтобы Путин не смог на ней заработать ещё больше».

10 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время пресс-конференции в Киеве заявила, что Германия сокращает до нуля зависимость от российских энергоносителей. По её словам, «это навсегда».

После этого член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что полный отказ Германии от российского газа, о котором говорит Бербок, невозможен и нецелесообразен, возможно, у министра «эмоции взяли верх над разумом».

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