Рогозин прокомментировал слова главы Еврокомиссии о покупке российской нефти

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в эфире MSNBC о том, что ЕС «вынужден закупать российскую нефть, чтобы президент России Владимир Путин не заработал ещё больше».

«Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать ещё больше», — написал он в Telegram.

10 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время пресс-конференции в Киеве заявила, что Германия сокращает до нуля зависимость от российских энергоносителей. По её словам, «это навсегда».

После этого член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что полный отказ Германии от российского газа, о котором говорит Бербок, невозможен и нецелесообразен, возможно, у министра «эмоции взяли верх над разумом».

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