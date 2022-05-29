Рогозин прокомментировал слова главы Еврокомиссии о покупке российской нефти
«Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать ещё больше», — написал он в Telegram.
10 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время пресс-конференции в Киеве заявила, что Германия сокращает до нуля зависимость от российских энергоносителей. По её словам, «это навсегда».
После этого член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что полный отказ Германии от российского газа, о котором говорит Бербок, невозможен и нецелесообразен, возможно, у министра «эмоции взяли верх над разумом».