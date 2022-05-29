Байден и его супруга возложили цветы к мемориалу школы, в которой произошла стрельба

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл прибыли в техасскую школу в Ювалде, где произошла стрельба, и возложили цветы к организованному на территории учебного заведения мемориалу.

AP