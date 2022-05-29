Байден и его супруга возложили цветы к мемориалу школы, в которой произошла стрельба
- AP
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на американские новостные телеканалы.
Ранее Байден заявлял о намерении встретиться с семьями погибших в ходе стрельбы в школе в Техасе.
25 мая губернатор штата Техас Грег Эбботт распорядился провести полное расследование стрельбы в школе.
Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и трое взрослых, включая бабушку стрелка, которая находилась вне территории учебного заведения.