Байден и его супруга возложили цветы к мемориалу школы, в которой произошла стрельба

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Президент США Джо Байден и его супруга Джилл прибыли в техасскую школу в Ювалде, где произошла стрельба, и возложили цветы к организованному на территории учебного заведения мемориалу.
Байден и его супруга возложили цветы к мемориалу школы, в которой произошла стрельба
  • AP

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на американские новостные телеканалы.

Ранее Байден заявлял о намерении встретиться с семьями погибших в ходе стрельбы в школе в Техасе.

25 мая губернатор штата Техас Грег Эбботт распорядился провести полное расследование стрельбы в школе.

Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и трое взрослых, включая бабушку стрелка, которая находилась вне территории учебного заведения.

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