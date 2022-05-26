Байден заявил о намерении встретиться с семьями погибших в ходе стрельбы в школе в Техасе

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Президент США Джо Байден и его супруга Джилл в ближайшие дни посетят Техас, где встретятся с семьями погибших при стрельбе в начальной школе в городе Ювальде.

Об этом Байден заявил в ходе выступления в Белом доме.

«Джилл и я в ближайшие дни отправимся в Техас, чтобы встретиться с семьями (погибших. — RT) и дать им понять, что мы чувствуем их боль и, возможно, принести им небольшое утешение», — приводит его слова РИА Новости.

Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и трое взрослых, включая бабушку стрелка, которая погибла вне территории учебного заведения.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт распорядился провести полное расследование стрельбы в школе города Ювальде.

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