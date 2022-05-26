Байден заявил о намерении встретиться с семьями погибших в ходе стрельбы в школе в Техасе
Об этом Байден заявил в ходе выступления в Белом доме.
«Джилл и я в ближайшие дни отправимся в Техас, чтобы встретиться с семьями (погибших. — RT) и дать им понять, что мы чувствуем их боль и, возможно, принести им небольшое утешение», — приводит его слова РИА Новости.
Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и трое взрослых, включая бабушку стрелка, которая погибла вне территории учебного заведения.
Губернатор штата Техас Грег Эбботт распорядился провести полное расследование стрельбы в школе города Ювальде.