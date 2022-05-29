19FortyFive: НАТО столкнулось с трудностями при организации военных учений в Швеции

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Североатлантический альянс столкнулся с трудностями при организации учений в Швеции в связи с приглашением турецких военных. Об этом в статье для 19Fortyfive заявил ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу.
19FortyFive: НАТО столкнулось с трудностями при организации военных учений в Швеции
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«Участие турецких сил неизбежно создаст неловкие моменты в манёврах», — заявил он.

Атламазоглу напомнил, что учения Baltic Operations — 22 пройдут на территории Швеции с 5 по 17 июня. 

В мероприятии примут участие 14 стран — членов НАТО.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил о намерении страны провести дополнительные военные учения с партнёрами до конца года.

Также стало известно, что военные корабли США и Франции прибудут в Хельсинки на учения, которые пройдут в северной части Балтийского моря. 

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