Три страны НАТО направили корабли на учения в Хельсинки

Военные корабли США и Франции прибудут в Хельсинки на учения, которые пройдут в северной части Балтийского моря. Ранее туда уже прибыл корабль Германии.

Об этом сообщается на сайте военно-морского флота Финляндии.

«Два корабля ВМС США, USS Gravely и USS Gunston Hall, и корабль ВМС Франции Latouche-Tréville посетят Хельсинки 27—30 мая 2022 года», — говорится в сообщении.

Совместные учения пройдут в связи с тем, что Финляндия и Швеция изъявили желание вступить в НАТО и подали соответствующие заявки.

О намерении Финляндии и Швеции стать членами Североатлантического союза сообщалось ранее. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в случае расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции Россия будет обязана отреагировать.