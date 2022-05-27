Три страны НАТО направили корабли на учения в Хельсинки

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Военные корабли США и Франции прибудут в Хельсинки на учения, которые пройдут в северной части Балтийского моря. Ранее туда уже прибыл корабль Германии.
Три страны НАТО направили корабли на учения в Хельсинки
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

Об этом сообщается на сайте военно-морского флота Финляндии.

«Два корабля ВМС США, USS Gravely и USS Gunston Hall, и корабль ВМС Франции Latouche-Tréville посетят Хельсинки 27—30 мая 2022 года», — говорится в сообщении. 

Совместные учения пройдут в связи с тем, что Финляндия и Швеция изъявили желание вступить в НАТО и подали соответствующие заявки. 

О намерении Финляндии и Швеции стать членами Североатлантического союза сообщалось ранее. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в случае расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции Россия будет обязана отреагировать.

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