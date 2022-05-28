В Финляндии объявили о намерении провести дополнительные военные учения с партнёрами

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил о намерении страны провести дополнительные военные учения с партнёрами до конца года.

«Основная цель манёвров — укрепить обороноспособность Финляндии», — предаёт слова военного ведомства страны ТАСС.

Уточняется, что план предусматривает восемь дополнительных учений.

«Будет активизировано сотрудничество с США, Великобританией, Швецией, Францией, Германией, Норвегией, а также с НАТО и группой стран Объединённых экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF)», — говорится в сообщении.

На территории Финляндии пройдёт большая часть учений. Некоторые из них планируется провести на территории стран-партнёров.

Ранее сообщалось, что военные корабли США и Франции прибудут в Хельсинки на учения, которые пройдут в северной части Балтийского моря.

О намерении Финляндии и Швеции стать членами Североатлантического союза сообщалось ранее. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в случае расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции Россия будет обязана отреагировать.