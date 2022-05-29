В Мексике выявили первый случай инфицирования человека оспой обезьян

Представители органов здравоохранения Мексики подтвердили первый случай инфицирования человека оспой обезьян.

Как сообщает NDTV со ссылкой на медиков, заболевшим оказался 50-летний житель США.

По предварительным данным, американец заразился во время недавней поездки в Нидерланды. О возможных контактах инфицированного с другими людьми не сообщается.

«К счастью, он в стабильном состоянии и находится в превентивной изоляции. Мы надеемся, что он выздоровеет без осложнений», — заявил замглавы мексиканского Минздрава Хьюго Лопес-Гател.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски завоза оспы обезьян в Россию есть, но они небольшие.

Она также отметила, что сегодня нет никакой необходимости прививать всех россиян от этой инфекции.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует странам вводить ограничения на поездки из-за вспышки оспы обезьян за пределами эндемичных государств.