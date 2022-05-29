В Мексике выявили первый случай инфицирования человека оспой обезьян

Короткая ссылка
Представители органов здравоохранения Мексики подтвердили первый случай инфицирования человека оспой обезьян.

Как сообщает NDTV со ссылкой на медиков, заболевшим оказался 50-летний житель США.

По предварительным данным, американец заразился во время недавней поездки в Нидерланды. О возможных контактах инфицированного с другими людьми не сообщается.

«К счастью, он в стабильном состоянии и находится в превентивной изоляции. Мы надеемся, что он выздоровеет без осложнений», — заявил замглавы мексиканского Минздрава Хьюго Лопес-Гател.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски завоза оспы обезьян в Россию есть, но они небольшие.

Она также отметила, что сегодня нет никакой необходимости прививать всех россиян от этой инфекции.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует странам вводить ограничения на поездки из-за вспышки оспы обезьян за пределами эндемичных государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить