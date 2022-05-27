ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на поездки из-за вспышки оспы обезьян
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«Мы не рекомендуем вводить запреты или ограничения на поездки», — сказала директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям ВОЗ Сильви Бриан. Её слова приводит РИА Новости.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски завоза оспы обезьян в Россию есть, но они небольшие.
Она также отметила, что сегодня нет никакой необходимости прививать всех россиян от этой инфекции.
Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с заболеваемостью оспой обезьян.