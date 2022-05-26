В Роспотребнадзоре заявили о низком риске завоза оспы обезьян в Россию
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«Риски завоза есть, они невелики. Но главная задача наша сегодня, чтобы не было рисков распространения внутри страны», — цитирует её РИА Новости.
Она отметила, что сегодня нет никакой необходимости прививать всех россиян от этой инфекции.
Ранее заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый в беседе с «Радио 1» рассказал, что, по данным исследований, вакцина от натуральной оспы на 85% защищает от обезьяньей. По его словам, в России нет оснований для массовой вакцинации жителей от распространяющегося вируса.